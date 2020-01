1746. Josef Leopold Reichsgraf von Orsini und Rosenberg stiftet das Hieronymitaner-Hospizium Waisach für sechs Mönche samt Superior.

1822. Die Pfarrgemeinde Waisach erwirbt vom k. u. k. Oberkärntner Religionsfonds den Teil des Klosters, der nicht vom Pfarrer genutzt wird, und die angebaute leere Kirche um 50 Gulden. Im Kloster wird ein Spital für Augenkranke errichtet.

1836. Nach der Bewilligung eines neuen gemauerten Turms für die Pfarrkirche Waisach wird die Klosterkirche niedergerissen.

1907. Wo zuvor die Klosterkirche stand, wird eine zweiklassige Schule angebaut.

1910. Das halbe Kloster mit Schule geht per Schenkung an die Gemeinde Bruggen. Sie muss dafür den Zaun und die Wasserleitung zum Schulbrunnen erhalten.

1929. Im September verlässt der Orden der Herz-Jesu-Missionare das Kloster Waisach, um nach Oberfederaun bei Fürnitz zu übersiedeln. Grund für den Umzug ist die ungünstige Lage an der Straße und der Mangel eines Gartens.

1960. Laut Bescheid der Bezirkshauptmannschaft Spittal wird das Eigentumsrecht am Ostteil des Klosters für die Gemeinde Bruggen einverleibt.

1965. Gemeindeanteil und Schule im Kloster kommen in den Besitz der Marktgemeinde Greifenburg.

1973. Im Oktober lehnt der Pfarrgemeinderat den vom bischöflichen Ordinat vorgeschlagenen Verkauf von Kloster und Mesnerstadel erstmals ab.

1977. Der Pfarrgemeinderat will einen großen Umbau für zwei Millionen Schilling, das Ordinariat will verkaufen.

2013. Das Kloster mit den dazugehörigen Gründen wird am 1. Juli an einen Wiener mit Oberkärntner Wurzeln verkauft. Die neu errichtete Hieronymus-Bruderschaft will das Gebäude zum „Mental-Vital-Zentrums Klosterbad Waisach“ mit 60 Zimmern ausbauen.

Quelle: Hieronymus-Bruderschaft, Waisach 1, 9761 Greifenburg