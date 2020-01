Facebook

Die Entscheidung, den Laden zuzusperren, ist Familie Kaponig nicht leicht gefallen © KK/Privat

In Mörtschach geht am Freitag, 24. Jänner 2020, eine Ära zu Ende: Der Nahversorger der Familie Kaponig sperrt zu. "Wirtschaftliche und persönlichen Entwicklungen der letzten Jahre haben uns die Entscheidung letztendlich abgenommen. Über ein Jahrhundert waren wir als Nahversorger und mit unserer Gaststube ein liebgewonnener Treffpunkt in Mörtschach. Es war uns ein Fest und eine Freude!", schreibt die Familie in einem Postwurf auch mit Wehmut.