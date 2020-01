Familie Gorgasser bewohnt den ältesten Kärntner Hof in Heiligenblut. Wegen der unzumutbaren Lebensumstände im alten Bauernhaus fordert Christian Gorgasser Abriss und Neubau. Nun stellen sich die Weichen.

Ältester Hof in Kärnten

Familie Gorgasser bei einer Hofbesichtigung mit der Kleinen Zeitung im Februar 2019 © KLZ, Archiv/Markus Traussnig

Der Hof vulgo Fresser der Familie Gorgasser in Apriach, Gemeinde Heiligenblut, stammt eigentlich aus dem 16. Jahrhundert. Die Sensation ist aber, dass Nachforschungen an der Bausubstanz zeigten, dass der Kernbau des Hauses auf das Jahr 1476 datiert. Damit ist der Bergbauernhof im oberen Mölltal der älteste Hof in Kärnten. Bewohnt wird das Bauernhaus von Christian und Christiane Gorgasser und ihren fünf Kindern.