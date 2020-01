Facebook

Beim Standbad Hermagor kann man nicht einsteigen! © KK/Wasserrettung Hermagor

Der Pressegger See ist zum Eislaufen freigegeben. Beim Strandbad Presseggen gibt es eine sichere 2,1 Kilometer lange Strecke für alle Kufenflitzer. Aber Achtung! "An anderen Bereichen des Pressegger Sees herrscht Lebensgefahr", warnt Andreas Götttling, Einsatzstellenleiter der Wasserrettung Hermagor.

Viele Eisläufer glauben, dass sie auch im Strandbad Hermagor auf das Eis kommen könnten. "Sie rütteln sogar am verschlossenen Tor", schildert Göttling. Das Eis in diesem Bereich ist jedoch so dünn, dass man einbrechen könnte. Der Zugang ist daher gesperrt und die Wasserrettung warnt vor einem Betreten der Eisdecke an dieser Stelle. "Ein sicheres Eislaufen geht nur auf der freigegebenen Strecke im Strandbad Presseggen", sagt Göttling.