Die Innerkrems steckt wieder in der Krise. Die Lifte auf die Blutige Alm bleiben heuer geschlossen. Für den Betrieb fehlen 250.000 Euro. Das war Thema in der heutigen Gesellschaftersitzung.

Den Seilbahnen fehlen 250.000 Euro für den Liftbetrieb auf der Blutigen Alm © KK/Innerkrems

Es kriselt in der Innerkrems. Die Skilifte auf die Blutige Alm werden in dieser Wintersaison mangels finanzieller Mittel nicht aufsperren. 250.000 Euro fehlen laut Geschäftsführer Heinz Kabusch im Budget.

Der Großinvestor, die Antares Star GmbH, fordert eine Beteiligung der Touristiker am Skiliftbetrieb, konkret in Form eines Beschneiungseuros. Bei der Tourismusverbandssitzung im Dezember gab es dafür aber keine Zustimmung.