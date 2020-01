Schwere Vorwürfe eines Vaters Todeslenker soll Opfer nach Unfall hinter das Steuer gesetzt haben

Facebook

An dieser Stelle entlang der B100 geschah der Unfall © Kari

In der Nacht auf den 12. April des Vorjahres sind bei einem Autounfall auf der Drautal Bundesstraße in Irschen (B 100) zwei junge Männer (21 und 20 Jahre) ums Leben gekommen. Der mit 0,88 Promille alkoholisierte Fahrer wurde am Mittwoch in einem emotionalen Prozess wegen fahrlässiger Tötung zu acht Monaten Haft verurteilt.