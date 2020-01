Bei Abrissarbeiten einer Holzhütte stürzte ein 75 Jahre alter Pensionist über zwei Meter in die Tiefe. Der Mann verletzte sich am Kopf.

© Jürgen Fuchs

Am Dienstag gegen 15 Uhr war ein 75 Jahre alter Pensionist in Spittal mit Abrissarbeiten am Dach einer Holzhütte beschäftigt. Der Mann kam dabei zu Sturz und fiel über zwei Meter in die Tiefe.