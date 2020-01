Am 23. Jänner fahren alle Senioren im Skigebiet Goldeck zum Kindertarif, ein warmes Getränk inklusive.

Kofla Hone, das Maskottchen des Goldecks, wirbt für den Seniorenskitag am 23. Jänner © KK/GOLDECK BERGBAHNEN

Im Skigebiet Goldeck herrschen optimale Bedingungen für alle Wintersportfans. Für Senioren gibt es am 23. Jänner einen Aktionstag: Alle Skifahrer, die Jahrgang 1959 und älter sind, fahren zum Kindertarif. Die Tageskarte kostet daher 21 Euro anstatt 35,50 Euro. Ein warmes Getränk gibt in der Goldeck „Seehütte“ nahe der Bergstation oder in der Goldeck "Lounge Café-Bar" nahe der Talstation. Infos dazu unter Telefon (04762) 28 64.