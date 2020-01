Facebook

Innerkremser diskutieren über Beschneiungseuro, um Skibetrieb zu sichern © KK/Innerkrems

Tief verschneite Winterlandschaft so weit das Auge reicht. In Sachen Schneesicherheit hat das Skigebiet Innerkrems eindeutig die Nase vorne. Leider aber nicht in Sachen Finanzsicherheit. So bleiben diesen Winter die Lifte auf der Blutigen Alm, der Sonnenseite des Skigebiets, geschlossen. Für eine Inbetriebnahme fehlen der Innerkremser Seilbahnen GmbH mit Geschäftsführer Heinz Kabusch rund 250.000 Euro im Budget.