300 Teilnehmer 55. Winterspiele der Bundesforste in Bad Kleinkirchheim

An die 300 Mitarbeiter der Österreichischen Bundesforste AG (ÖBf) nehmen an den 55. Winterspielen teil. Am 24. und 25. Jänner messen sich die Sportler in drei Bewerben in Bad Kleinkirchheim. Veranstalter ist der Forstbetrieb Kärnten-Lungau.