Spittal/Drau "Spontaner" Einbruch: Alkoholisierte Täter waren geständig

In der Nacht auf Montag brachen zwei Männer in ein Elektrofachgeschäft in Spittal ein. Sie wurden von der Polizei auf frischer Tat ertappt und gaben an, die Idee für den Einbruch sei im "Vorbeigehen" entstanden.