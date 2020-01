Klimawandel mit häufigeren Sturmkatastrophen und Preisverfall aber auch ein generell geortetes Missverhältnis in der Preiswirtschaft stellen Waldbauern vor große Herausforderungen.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Bereits Sturm Vaia hat im Herbst 2018 für Hunderttausende Festmeter Schadholz in Oberkärnten gesorgt. Hier der Abtransport von Baumstämmen in Großkirchheim © EXPA/Johann Groder

"Gefährdet der Klimawandel die Nachhaltigkeit?" Unter diesen Titel stellt die Landwirtschaftskammer (LK) die heurigen Bezirkswaldbauerntage, die am Montagvormittag in der Fachschule Litzlhof in Lendorf ihren Auftakt hatten.