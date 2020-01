Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Ein Fehltritt wurde einer 57-jährigen Wienerin zum Verhängnis © Barbnara Gindl

Eine 57-jährige Wanderin aus Wien rutschte am Samstagnachmittag auf einem Wanderweg in Richtung "Alm hinterm Brunn" in der Gemeinde Weißensee in einer Seehöhe von rund 1250 Metern, auf einer kleinen vereisten Fläche aus.