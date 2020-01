Facebook

Der eingefrorene Fuchs ist unter der Eisdecke gut sichtbar © Schittenkopf

Ein Fuchs, der in der Eisdecke des Weißensees eingefroren ist, lockt derzeit zahlreiche schaulustige Eisläufer an. Das Tier liegt direkt unter der Eisdecke in der Nähe der Kleinen Steinwand am Nordufer des Sees. Norbert Schittenkopf hat den eingefrorenen Fuchs gefilmt und das Video auf Facebook gestellt. Er schreibt dazu: "See du hast den Fuchs gestohlen, gib ihn wieder her."