Ein kalter Wintertag steht den Oberkärntnern bevor © (c) Weichselbraun Helmuth

Der Wind dreht nunmehr auf nördliche Richtung und daher kommen bei uns am Sonntag auch leicht nordföhnige Effekte auf. Die Wolken lockern daher im Tagesverlauf auf und es kommt sogar die Sonne zum Zug. Zum Teil setzt sich die Sonne sogar bereits wieder länger durch. Dazu ist es winterlich kalt und die Temperaturen sind vor allem auf den Bergen sehr frisch. In den Niederungen ist jedoch ebenso recht kalt und in den Nachmittagsstunden steigen die Temperaturen zum Beispiel in Großkirchheim im Mölltal auf Werte nur knapp über den Gefrierpunkt.