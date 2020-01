Am Sonntag gibt es am Nassfeld erstmals einen Genuss-Skipass: Wintersportler können bei sechs Pistenrestaurants regionale Produkte, die aus dem Genussland Kärnten stammen, verkosten.

Am Sonntag ist Genuss-Tag am Nassfeld: Auch Gottfied Kastner von der Fleischerei Kastner in Kötschach-Mauthen, Hans Plattner mit seiner Tochter Elisabeth und Musikant Karl-Heinz Schober (von links) servieren regionale Schmankerl und zünftige Musik © Nassfeld

Almkäsnocken mit original Gailtaler Almkäse, Rindsragout vom Bio Angus oder Gailtaler Speckgröstl. Solche regionalen Spezialitäten werden am Sonntag den Wintersportlern am Nassfeld serviert. Gemeinsam mit der Genussregion Kärnten wurde ein Genuss-Skipass ins Leben gerufen. Am 19. Jänner kann man damit Skifahren und nebenbei regionale Produkte verkosten.