WK-Präsident Jürgen Mandl, Vizepräsidentin Carmen Goby, Bezirksstellenleiter Werner Plasounig und WK-Obmann Hannes Kandolf © LEOPOLD SALCHER

Die Wirtschaft im Bezirk Hermagor geht offensiv in das neue Jahr und in das neue Jahrzehnt. Positive Stimmung war beim Wirtschaftsempfang 2020 in der Wirtschaftskammer Hermagor deutlich zu spüren. Zahlreiche Unternehmer nützten diesen Abend, um Netzwerke zu pflegen und Gedanken, Erfahrungen und Ideen auszutauschen. Die Kärntner Wirtschaft gehe laut Wirtschaftskammerpräsident Jürgen Mandl mit viel Offensivkraft und Vertrauen in das neue Jahrzehnt. Seit zehn Jahren befrage die Wirtschaftskammer rund 1000 Kärntner Unternehmen um ihre Zukunftsaussichten in Sachen Auftragslage, Stimmung und Vertrauen für das jeweils nächste Jahr. „Es hat sich herausgestellt, dass diese Bewertungen im Gegensatz zu Prognosen von Wirtschaftsforschern punktgenau eintreffen“, erklärte Mandl.