Es bleibt am Freitag nochmals schön und mild. Das Skiwetter sollte noch einmal ausgenutzt werden, denn am Samstag wird es deutlich schlechter.

Wetter in Oberkärnten

Ein idealer Tag für Skitouren oder Skifahren, wie hier im Skigebiet Emberger Alm (Berg/Drau) © KK/ALMHOTEL FICHTENHEIM

Vorerst verbleiben wir noch unverändert im Einflussbereich hohen Luftdrucks, sowie im Zustrom vergleichsweise milder Luftmassen. Nur die schattigen Tallagen sind nicht nur in der Früh wieder einmal ein richtiger Kältepol. Der Tag beginnt in Oberkärnten abseits lokaler Nebelfelder weitgehend wolkenlos und so übernimmt nochmals strahlender Sonnenschein das Kommando im Wettergeschehen. Im Verlauf des Tages ziehen dann vermehrt einige harmlose Schleierwolken über den Himmel.