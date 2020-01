Das Heringskonzert in Millstatt hat eine lange Tradition. Nach den musikalischen Leckerbissen der Bürgermusik Millstatt, wurden feine Fischspeisen aufgetischt. Auch eine Reihe von Ehrungen und Auszeichnungen wurde überreicht.

Alexandra Egger, Rosmarie Koch, Lena Peitler, Maximilian Bernd, Florian Pichler, Karl Söllnbauer, Stefan Hofer, Rudi Egger, Stefan Egger und Johann Schuster © KK/BÜRGERMUSIK MILLSTATT