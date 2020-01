Facebook

Die Stadträte Hannes Burgstaller und Irmgard Hartlieb, der ehemalige Landtagsabgeordnete Ferdinand Sablatnig, Mathilde und Kaspar Popotnig, Vizebürgermeister Leopold Astner und Seniorenbundobmann Josef Reinitzhuber © KK/Privat

Mit Oberschulrat Kaspar Popotnig feierte kürzlich ein Ehrenringträger von Hermagor seinen 90. Geburtstag. Der Pädagoge war in den Volksschulen Egg, Görtschach und Hermagor tätig, viele Jahre davon als Direktor der Volksschulen Görtschach und Hermagor und übte viele öffentliche Funktionen aus. So war er bereits vor der Gemeindezusammenlegung 1973 Gemeinderat der damaligen Gemeinde Görtschach, anschließend 18 Jahre lang in der Stadtgemeinde Hermagor, wo er auch Stadtrat und Vizebürgermeister war.