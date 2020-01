Berno Mühlburger aus Oberlienz verarbeitet Wild aus Osttirol und Oberkärnten und hat 180.000 Euro in seinen Betrieb investiert. Mit seinem "Wild im Glas" hat er sich einen Namen gemacht.

Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Berno Mühlburger bereitet in seiner Großküche Wildgerichte zu © KK/Mühlburger

Viele sind ganz wild auf sein Wild. Vor sechs Jahren hat sich Koch Berno Mühlburger mit der Idee, Hirsch, Reh und Gams als Ragout, Gulasch und Co in Gläsern einzukochen selbstständig gemacht. Ein Startup, das ihm bis heute ein Alleinstellungsmerkmal beschert. „Das tut sich eben sonst niemand an, da es sehr aufwendig ist. Die Fleischqualität muss passen, und man braucht die Kühlräumlichkeiten dafür“, erklärt der Osttiroler, der selbst passionierter Jäger ist.