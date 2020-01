Die Urlaubsgäste wählten das Familienhotel Hinteregger am Katschberg zu einem der beliebtesten Unterkünfte in Kärnten.

Das Hinteregger-Team freut sich über die ausgezeichneten Bewertungen via Holidaycheck © KK/Roland Holitzky

Die Bewertungsplattform Holidaycheck machte das Familienhotel Hinteregger am Katschberg in Rennweg zum vierten Mal in fünf Jahren zu einem der beliebtesten Hotels in Kärnten. Der HolidayCheck Award ist eine Hotelauszeichnung, die jedes Jahr die beliebtesten Hotels einer Region kürt. Dabei werden alle Gästebewertungen, die zwischen Dezember und November bei HolidayCheck veröffentlicht wurden, für die Award-Vergabe berücksichtigt. Wichtig dabei sind eine Weiterempfehlungsrate von 90 Prozent und 50 Bewertungen von Urlaubern im vergangenen Jahr.