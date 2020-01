Facebook

Jan Salcher, Helene Windbichler, Patrick Niescher, Josef Lugger, Hermann Schrall, Judith Guggenberger, Manfred Guggenberger © KK/Bergrettung Lesachtal

Im Zuge der Jahreshauptversammlung der Bergrettung Lesachtal im Gasthof Post in St. Lorenzen wurden von Landesleiter Otmar Striednig Neuwahlen durchgeführt, die einige Neuerungen im Vorstand brachten: Josef Lugger löste Jan Salcher nach sechs Jahren als Ortsstellenleiter ab. Der 35-jährige Vermessungstechniker ist seit 2003 bei der Bergrettung und seit sieben Jahren im Vorstand engagiert: "Die Bergrettung ist der Verein, der meinen Hobbys am meisten entspricht. Es sind viele Leute mit den gleichen Interessen dabei, auch meine Schwester, mein Bruder und mein Schwager. Das Helfer-Gen steckt in uns drin", sagt Lugger.