Von Deutschland ins Mölltal Veganerin kuschelt auf Instagram mit den Kühen

Eine Bloggerin aus Deutschland hat im Mölltal ihre Liebe zum Bauernhof gefunden. Jetzt arbeitet sie am Hof ihres Freundes in Mörtschach und bloggt über ihr Leben, das sie als Vegetarierin und Studentin aus der Stadt zur Biobäuerin am Milchwirtschafthof in Kärnten gemacht hat.