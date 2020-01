Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Die Räumlichkeiten für die Trinity-Privatschule sind bereits hergerichtet © KK/Kornelia Schütt

Auf viel positives Echo bei interessierten Eltern stieß laut Veranstaltern der Infoabend zur Gründung der ersten privaten Volksschule in Spittal. Der Verein zur Förderung christlicher Erziehung und Bildung in Oberkärnten plant, wie berichtet, im Herbst mit einer Volksschulklasse mit zehn bis zwölf Schülern in der Villacher Straße 28 zu starten, die auch Öffentlichkeitsrecht haben soll. Die Zeichen dafür, stehen laut Vorstandsmitglied Marco Ebner gut: „Unsere Erwartungen beim Infoabend wurden übertroffen. Es waren an die 50 interessierte Eltern da, deren Fragen wir gut beantworten konnten.“