Die aktuellen Akteure und Minister der Wilden Lurnis © (c) WILLI PLESCHBERGER

"Das Lurnfeld braucht eine Faschingsgilde!" Diese glorreiche Idee wurde im Dezember 1980 beim Stammtisch im Gasthof Kreiner geboren. "Und die Ersten die bei der Tür hereinkamen, wurden gleich rekrutiert. So wird es erzählt", sagt Alfred Kreiner, dessen Vater, Alfred Kreiner senior, Gründungskanzler und Initiator war. Innerhalb eines Monats wurde im Gasthof Haslacher die erste Faschingssitzung mit 13 Akteuren auf die Beine gestellt. Ein Riesenerfolg, der den Grundstein legte für 40 Jahre, in denen die Gilde nicht nur Schmäh mit Hirn führte, sondern auch Dorfgemeinschaft und soziale Projekte förderte. "Dafür steht der Verein von Anfang an. Fasching ist bei uns nicht nur Gaude und Blödelei", stellt Alt-Kanzler Bernhard Haslacher klar.