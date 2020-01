Facebook

Walter Leitner, Christa Ritsch, Andreas Mölzer, Josef Feldner und Kurt Schober © (c) KK/Walter FRITZ

Wie schon in den vergangenen Jahren unterstützt der Kärntner Heimatdienst im Rahmen seiner Möglichkeiten in Not geratene Kärntnerinnen und Kärntner. Kürzlich überreichten Obmann Josef Feldner, Obmann-Stellvertreter Andreas Mölzer und Finanzreferent Walter Leitner in der von der Unwetterkatastrophe schwer getroffenen Gemeinde Flattach eine Spende über 5000 Euro. Der Betrag wurde von Bürgermeister Kurt Schober und der Obfrau der Weggemeinschaft Grafenberg, Christa Ritsch, für die Deckung der hohen Sanierungskosten des durch Erdrutsche schwer beschädigten Genossenschaftsweges entgegengenommen.