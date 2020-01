Feuer in Spittal an der Drau

Mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann rückte die Feuerwehr Spittal aus © Koscher

Eine in Vollbrand stehende Mülltonne bemerkte eine Zeitungsausträgerin am Montag um 1.30 Uhr vor einem Wohnobjekt in Spittal an der Drau. Die Frau verständigte die Hilfskräfte. Die Feuerwehr Spittal stand mit zwei Fahrzeugen und zehn Mann im Einsatz, konnte die Tonne löschen und somit ein Übergreifen der Flammen auf das Wohnhaus verhindern.