Kärntner Landesrat Gerhard Köfer kündigt eine Landtagsinitiative bezüglich des fehlenden Internats in Lienz an.

In Lienz fehlt es an einem betreuten Internat © KK/Raunig

Der Kärntner Landtagsabgeordnete Gerhard Köfer reagierte auf den Bericht zum Thema „Fehlendes Internat in Lienz“. „Völliges Verständnis“ für die Forderungen vieler Oberkärntner Eltern nach einem betreuten Internat in Lienz äußert Köfer in einer Aussendung. Der Team Kärnten-Chef möchte bezüglich dieses Themas eine Initiative im Rahmen der nächsten Kärntner Landtagssitzung einbringen: „Zwischen Osttirol und Oberkärnten existiert nur eine geographische Grenze. In der Realität arbeiten die Regionen schon gut zusammen. Diese Kooperation muss im Sinne von Grenzüberschreitung noch vertieft werden. Das Internat könnte einen Meilenstein in der Geschichte der Zusammenarbeit zwischen Oberkärnten und Osttirol darstellen“, sagt Köfer.