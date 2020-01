Facebook

Strahlend blauer Himmel und angenehme Temperaturen © Claudia Lux

0 bis 6 Grad sind zu erwarten, denn am Sonntag herrscht Hochdruckeinfluss in Oberkärnten vor. Deshalb zeigt sich nach der Auflösung vereinzelter Nebel- oder auch Hochnebelbänke in den Niederungen tagsüber zumeist wieder die Sonne am Himmel und zum Teil ist es sogar richtig wolkenlos.