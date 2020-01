Facebook

Sängerin Laura Olivia Spengel und die Musiker des Zalodek-Ensemble © KK/Glantschnig

Seit mehr als 30 Jahren wird das neue Jahr in Mallnitz mit Musik begrüßt. Das Einzigartige daran ist, dass - wie beim großen „Wiener Vorbild“- auch in Mallnitz stets Mitglieder der Wiener Philharmoniker am Konzertpodium Platz nehmen. Damit lag auch heuer wieder die Musik der Strauß-Dynastie und Josef Lanners beim „Zalodek-Ensemble“ in den allerbesten musikalischen Händen.