Ab Montag werden die Christbäume in Millstatt an den Straßen abgeholt. Achtung: Der Bauhof fährt nur ein Mal pro Straße.

Christbäume bitte möglichst abgeputzt an die Straße stellen © Claudia Lux

Auch in Millstatt werden die abgeputzten Christbäume gratis entsorgt. Ab Montag, 13. Jänner, in der Früh fahren Mitarbeiter des Bauhofs alle Straßen der Gemeinde ab. Alle am Straßenrand bereit gestellten Christbäume werden gratis entsorgt. Aber Achtung: Die Mitarbeiter fahren nur ein mal pro Straße. Wer sie versäumt, muss den Christbaum selbst entsorgen.