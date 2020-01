Facebook

Der Drautalerhof in Greifenburg, Maria Verdes (rechts) mit ihrer plüschigen "Demenzkatze" Lulu © Nicole Kari (2)

Pflegen heißt Stütze sein, und das teils auch rund um die Uhr. Eine Verantwortung, der sich Angehörige in manchen Fällen nicht gewachsen fühlen. Zeitmanagement und Kommunikationsbarrieren können zur Belastungsprobe werden. Zudem braucht es Einfühlungsvermögen, um die Bedürfnisse des zu Pflegenden zu erkennen. In Greifenburg widmet sich der Verein BBS (Begegnung und Betratung für Senioren) mit Obmann Dan Verdes – er ist Facharzt für Innere Medizin im Landeskrankenhaus Klagenfurt – intensiv diesem Thema. Die Vereinsmitglieder, alle aus Greifenburg, wollen Anlaufstelle für Angehörige sein und diese so gut es geht entlasten. Die letzten Vorbereitungen vor der Eröffnung: Vereinsmitglied Erich Hartlieb legt Hand an Foto © Nicole Kari