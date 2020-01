Nicht nur die Narren haben am Samstag im Stadtsaal Spittal Premiere: Erstmals werden keine Prinzenorden verliehen.

Gardemädchen mit Andreas Gabalier: Alisa Golobic, Lena Scheck, Mathias Kreiner, Alicia Bodner und Conferencier Domenic Ebner © Rie-Press

Wenn morgen Abend die Akteure der Faschingsgilde Spittal auf der Bühne des Stadtsaals zum Start in die fünfte Jahreszeit ein fröhliches Halali blasen, dann wissen die Oberkärntner, dass der Fasching unwiderruflich seinen Lauf nehmen wird. Traditionell eröffnen die Lieserstädter Narren rund um Kanzler Peter Schober und Vizekanzler Gerald Smesovsky den Reigen der Faschingssitzungen in Oberkärnten. Mit einer Tradition brechen allerdings heuer die Spittaler Narren: Erstmals werden keine Prinzenorden mehr verteilt. Kanzler Peter Schober: „Ab heuer gibt es bei uns nummerierte Gildenorden, die nur einmal verliehen werden. Wir wollen so der inflationären Prinzenorden-Verleihung entgegenwirken.“