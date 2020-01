Im Zuge eines Leaderprojektes wurde für ein Internat in Lienz eine Art Wirtschaftlichkeitsprüfung durchgeführt. Bedarf besteht. Wo diese Einrichtung entstehen könnte, ist fraglich.

Zwar gibt es ein Kolpinghaus, diese gilt aber als nicht mehr zeitgemäß © Hartweger

In der Bezirkshauptstadt Lienz fehlt es an einem betreuten Internat. Das bemängeln einige Eltern aus Osttirol und Oberkärnten. Mit einem Internat wäre der Weg in die Schule für viele Schüler, besonders für jene, die aus abgelegeneren Regionen kommen, um einiges einfacher. Darüber sind sich auch die Vertreter der Stadtgemeinde im Klaren.