Am 11. Jänner werden in Radenthein Christbäume entsorgt © JS - Fotolia

Weihnachten ist vorbei und das Team Michael Maier - Volkspartei und Parteifreie nimmt die Entsorgung und Wiederverwertung der Christbäume in der Stadtgemeinde in Angriff. "Unser Biomasse-Heizwerk verwandelt die Christbäume nicht nur in wohlige Wärme für unsere Haushalte, sondern spendet darüber hinaus einen Euro pro Baum für unsere Gesundheitsinitiative Vitamin R", freut sich Bürgermeister Maier.