Die Skifahrerin (Sujetbild) wurde schwer verletzt © (c) snaptitude - stock.adobe.com (Franck Camhi)

Eine 45 Jahre alte kroatische Skifahrerin kollidierte am Mittwochvormittag im Skigebiet Nassfeld auf der Garnitzen-Alm-Abfahrt in einer Seehöhe von circa 1820 Metern mit einem bisher unbekannten Skifahrer. Dabei kam sie zu Sturz und wurde schwer verletzt. Sie wurde von der Bergrettung erstversorgt und vom Rettungshubschrauber in das LKH Villach gebracht. Der flüchtige Skifahrer konnte vorerst nicht ausgeforscht werden.