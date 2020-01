Facebook

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Kanzler Peter Schober und die Minister stellen 60 Karten für den guten Zweck zur Verfügung © KK/WILLI PLESCHBERGER

Unter das Motto „Wir spenden für Oberkärntner in Not“ wird die Familien- und Seniorensitzung am 12. Jänner (15 Uhr, Einlass ist um 14 Uhr) im Spittaler Stadtsaal gestellt. Der Reinerlös des Kartenverkaufs kommt der Kleine-Zeitung-Hilfsaktion „Kärntner in Not“ zugute und wird zweckgebunden an Unwetteropfer in Oberkärnten ausgezahlt. Peter Schober, Kanzler der Spittaler Faschingsgilde, und seine Minister-Riege stellen 60 Karten gegen eine freiwillige Spende zur Verfügung. Abgeholt werden können die Karten bis 11. Jänner, 12 Uhr, im Kartenbüro der Gilde bei „Optik Brillenkunst“ in der Bahnhofstraße Spittal. Nähere Infos dazu erhalten Sie unter der Telefonnummer (04762) 2720.