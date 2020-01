Brand im Gösserbräu „Mit der Brandruine wird dieses Jahr noch etwas passieren“

Facebook

In der Nacht zum 5. Jänner brannte das Gösserbräu ab. Ausgeforscht wurde mittlerweile ein 19-Jähriger, der den Brand gelegt hatte © (c) Rie-Press Adalbert Rieder

Das am 4. Jänner abgebrannte Traditionsgasthaus „Gösserbräu“ in Spittal war bereits 472 Jahre alt. Die Polizei ermittelte umgehend in Sachen Brandstiftung und verzeichnete einen raschen Erfolg: Bereits drei Tage später wurde ein 19-jähriger Mann aus dem Bezirk Spittal als Brandstifter ausgeforscht. Er zündete im Dachboden gelagerten Hausrat mit einem Feuerzeug an. Als es brannte, lief er davon. Als Motiv gab der Mann „private Probleme“ an.