In Spittal/Drau kam es zu einem gefährlichen Küchenbrand in einer Wohnung. Bewohner konnte Feuer selbst löschen.

Als die 54-jährige Wohnungsmieterin in die Küche kam, brannte es. © Arto - Fotolia

Überhitztes Speiseöl war am Dienstagnachmittag die Ursache für einen Küchenbrand in einer Wohnung in Spittal/Drau. Als die 54-jährige Wohnungsmieterin kurz in einen anderen Raum ging und dann wieder in die Küche zurückkam, brannten bereits Teile der Einrichtung.