Narrenauflauf Faschingsgilden pilgern zu Hochamt in die Kärntner Narrenhauptstadt

Bruno Arendt und die Kärntner Faschingsgilden in der Pfarrkirche Oberdrauburg © Pleschberger

Einen alten schwäbisch-alemanischen Brauch hat der Präsident der Kärntner Faschingsgilden, Bruno Arendt, nun auch in Kärnten eingeführt: der Besuch aller Gilden bei einem Hochamt. Die Anreise wurde umweltschonend mit den Österreichischen Bundesbahnen durchgeführt, die S-Bahn in Richtung Lienz füllte sich an den einzelnen Bahnhöfen mit bunten Ornattägern aus ganz Kärnten. Die 20 Gilden mit über 200 teilnehmenden Mitgliedern wurden am Bahnhof Oberdrauburg, der Kärntner Narrenhauptstadt 2020, von der Oberdrauburger Gilde und der Trachtenkapelle Oberdrauburg empfangen, die die Teilnehmer durch den Ort geleitete.