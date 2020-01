Gösserbräu zerstört Nach Großbrand in Innenstadt: Suche nach Ursache läuft

Großeinsatz in der Nacht auf Sonntag. Das bekannte Gösserbräu in Spittal ist bis auf die Grundmauern niedergebrannt. Die Ursache ist derzeit noch unbekannt, die Brandermittler waren am Sonntag vor Ort.

Am Tag danach mussten noch Nachlöscharbeiten durchgeführt werden © Rie-Press

200 Feuerwehrleute wurden kurz vor Mitternacht zu einem Einsatz alarmiert. Bereits bei der Anfahrt war zu sehen, dass das bekannte Gösserbräu in der Spittaler Innenstadt in Vollbrand stand. Das Gebäude steht seit vielen Jahren leer. Verletzt wurde niemand. Vier Personen aus dem benachbarten Objekt wurden in Sicherheit gebracht. Das Feuer war in der klaren Nacht kilometerweit zu sehen.