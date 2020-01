Wegen eines Einbruchdiebstahles ermittelt die Polizei in Flattach. Die Tat passierte in der Nacht auf Samstag. Von den Tätern fehlt bisher jede Spur.

Eingangs- und Bürotüre wurden aufgebrochen © APA/Osinger

Bisher unbekannte Täter brachen in der Nacht auf Samstag in Flattach, Bezirk Spittal/Drau, die Eingangstüre eines Hotelbetriebes auf. In der Folge verschafften sie sich Zutritt zu einem Büro, indem sie auch diese Türe aufbrachen. Aus dem Büro wurden drei Kellnerbrieftaschen mit Wechselgeld gestohlen.