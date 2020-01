Facebook

© Helmut Teissl

Auch Kärntner Teilnehmer erklommen am 1. Jänner den Luschari in Tracht, um am Abend mit den Bewohnern von Camporosso mit der Fiaccolata del Lussari das neue Jahr flammend zu begrüßen. 230 Fackelskiläufer in traditionellen Gewändern tauchten den Luschari in zauberhaftes Licht.