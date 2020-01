Abgesehen davon, dass eine Wohnanlage in Millstatt, Erich Golger den Seeblick nehmen wird, sorgt sich dieser um den Hang, in den eine 110 Meter lange Tiefgarage gebaut werden soll. Bauträger verspricht höchste Sicherheitsstandards.

Hinter den beiden mittleren Gebäuden befindet sich die Haushälfte von Erich Golger © KK/ES DESIGN EIGENHEIMPROJEKTE

Kopfzerbrechen bereitet Erich Golger aus Millstatt das geplante Wohnprojekt „lakeVIEWmillstatt“. Abgesehen davon, dass ihm diese Anlage den Ausblick auf den See nehmen wird, sorgt er sich um den, seiner Meinung nach, geologisch labilen Hang, in den eine 110 Meter lange Tiefgarage gebaut werden soll. „Wenn der Hang während der Bauarbeiten abrutschen sollte, käme es auch zu einer Schädigung meines Anwesens.“ Er kaufte vor einigen Jahren die Hälfte eines Doppelhauses und investierte an die 600.000 Euro. Die „ES Design Eigenheimprojekte“ plant auf jenem Grundstück, auf dem sich die ehemalige Gärtnerei der Gemeinde Millstatt befand, vier Gebäude mit insgesamt 28 Wohneinheiten. Auf der Homepage wird damit geworben, dass jede Wohnung mit einer Designerküche ausgestattet sein und einen Seezugang über das Badehaus Millstatt haben wird. Großzügige Terrassen und Balkone ermöglichen einen unverbauten Blick auf den See. Die Energieversorgung erfolge über Fernwärme und Photovoltaik.