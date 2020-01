Facebook

Nicht selten seien Skifahrer auf Pisten unterwegs, die nicht ihrem Können entsprechen © (c) ARochau - Fotolia (Alexander Rochau)

Mit einem Oberschenkelbruch wurde am Silvestertag ein siebenjähriges Mädchen aus der Tschechischen Republik ins Krankenhaus geflogen. Es kollidierte auf dem Mölltaler Gletscher mit einer zwölfjährigen Skiläuferin aus London. Am Neujahrstag kollidierten im Skigebiet St. Oswald ein elfjähriger Kroate und ein 62-jähriger Urlauber aus Ungarn bei der Talfahrt. Der Schüler wurde schwer verletzt. Solche Meldungen waren in den vergangenen Tagen keine Seltenheit. Die Pisten in Kärnten und Osttirol sind zurzeit sehr stark frequentiert. Auch Unfälle bleiben nicht aus. In den vergangenen Tagen waren es vor allem ausländische Skifahrer, die in Unfälle involviert waren. Ein Zufall oder steckt mehr dahinter?