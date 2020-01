In der Innerkrems wurde in der Nacht auf Freitag eine Hütte vollständig zerstört. Für die Feuerwehr gab es keine Möglichkeit, zum Brandort vorzudringen. Der Schaden wird mit mehreren Zehntausend Euro beziffert.

Von der Hütte blieb nur noch der Kamin stehen © LPD Kärnten

In der Nacht auf Freitag brach in der Innerkrems auf einer Seehöhe von 1175 Metern in einer Almhütte ein Brand aus. Eine aufmerksame Autofahrerin nahm das Feuer wahr und meldete dies bei der Landesalarm- und Warnzentrale. Die FF Kremsbrücke und der Löschzug Innerkrems rückten mit zwei Fahrzeugen und 25 Mann aus. Da der Weg nicht ausgeschoben war, konnten die Kameraden aber nicht zum Brandherd vordringen. Die Almhütte brannte vollständig nieder. Das Gebäude stand abgelegen. Ein Übergreifen der Flammen war nicht möglich. Dennoch habe man laut Feuerwehr Kremsbrücke die Situation beobachtet: Von einem anderen Haus, das in Luftlinie zum Brandort liegt.