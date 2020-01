Lebensgefahr!Eislaufen auf dem Pressegger See ist verboten

Die Eisdecke auf dem Pressegger See hat noch Lücken und ist für das Betreten zu dünn. Mitarbeiter der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See kontrollieren die Eisdecke ständig. Sobald sie dick genug ist, wird der See zum Eislaufen freigegeben.

Die Eisdecke auf dem Pressegger See ist noch viel zu dünn. Eislaufen ist daher streng verboten! © KK/TOURISMUSBÜRO HERMAGOR

Sicheres Eislaufen ist derzeit auf dem Pressegger See nicht möglich. Verantwortliche der Stadtgemeinde Hermagor warnen ausdrücklich davor. Die Eisdecke ist noch viel zu dünn, es herrscht Lebensgefahr. Trotz der Kälte in den vergangenen Tagen ist an Eislaufen am Pressegger See nicht zu denken. Die Eisdecke hat noch Lücken und ist für das Betreten zu dünn. Die Mitarbeiter der Stadtgemeinde Hermagor-Pressegger See kontrollieren die Eisdecke ständig. Sobald das Eis dick genug ist, wird der See zum Eislaufen freigegeben.

Am Weißensee ist das Eislaufen hingegen seit Mittwoch möglich. Den Eisläufern steht eine breite Rundbahn auf dem Westteil des Weißensees zur Verfügung. Die Einstiege befinden sich bei Camping Müller in Praditz und in Techendorf-Süd bei der sogenannten Tschatscheleria (Seewiese). Mehr dazu, hier: