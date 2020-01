Nach schwerer Krankheit schloss Martin Wulschnig (51) für immer seine Augen. In Bad Kleinkirchheim bekleidete der dreifache Vater viele öffentliche Funktionen, in denen er fehlen wird.

Im 52. Lebensjahr schloss Martin Wulschnig für immer seine Augen © KK/PRIVAT

Bestürzung und tiefe Trauer herrschen in Bad Kleinkirchheim aufgrund des Ablebens von Martin Wulschnig. Nach schwerer mit Geduld ertragener Krankheit schloss er am 1. Jänner, 51-jährig, für immer seine Augen. Der Leiter der Ski- und Sportschule Krainer-Wulschnig, zweier Intersport-Geschäfte sowie eines Ski- und Bootsverleihs zeichnete sich durch sein starkes Engagement für die Weiterentwicklung seiner Heimatgemeinde aus. Bis Sommer 2019 war er zweiter Vizebügermeister (ÖVP). Bürgermeister Matthias Krenn hebt im Besonderen Wulschnigs Einsatz für den Umbau der Therme St. Kathrein hervor. Als stellvertretender Obmann des Skiklubs Bad Kleinkirchheim feierte er vor einem Jahr das 70-Jahr-Jubiläum des Klubs und als Stellvertreter des Organisationskomitees für den Damen Weltcup in Bad Kleinkirchheim nahm er eine maßgebliche Rolle ein.