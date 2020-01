Facebook

Nicht nur der Stall der Familie Grießer, auch die Wagenhütte samt Maschinen wurden im November 2019 von einem Erdrutsch zerstört © KK/PRIVAT

"Wir haben uns nie allein gelassen gefühlt“, sagen die Grießers nach der Unwetter-Katastrophe. Ein Erdrutsch richtete auf ihrem Hof in Altersberg großen Schaden an. Feuerwehrmänner und benachbarte Bauern waren als Erstes zur Stelle, um Hilfe zu leisten. In einer zweiten Phase milderten wieder Nachbarn die Not, indem sie das Vieh bei sich unterbrachten, mithalfen, die zerstörte Wagenhütte abzutragen und die kaputten Maschinen bei sich unterstellten, damit sie nicht der Witterung ausgesetzt sind. Privatpersonen und Vereine leisteten ebenfalls ihren Beitrag. Nicht nur die Grießers wurden von einer Welle der Hilfsbereitschaft getragen, auch viele andere Menschen im Möll- und Drautal, die es schwer getroffen hat.